Video zorgt (even) voor hommeles bij PSG: Mbappé noemt egoïstische Neymar “clochard”

PSG moet dinsdagavond vol aan de bak in de Champions League. Na het gelijkspel tegen Club Brugge krijgen ‘Les Parisiens’ Manchester City over de vloer. Lionel Messi mag dan wel opnieuw fit zijn, de relatie tussen Neymar en Kylian Mbappé lijkt allesbehalve optimaal.

PSG won afgelopen weekend met 2-0 van Montpellier. Idrissa Gueye en Julian Draxler deden de netten trillen in de Franse hoofdstad. Mbappé kon niet scoren en werd in de 88ste minuut vervangen. Een minuut later zette Draxler zijn naam op het scorebord, op aangeven van Neymar.

Dat zorgde voor de nodige frustratie op de bank. Mbappé deed zijn beklag bij Gueye: “Die clochard geeft geen passes naar mij”, zei hij volgens verschillende Franse media.

Trainer Mauricio Pochettino kreeg over het akkefietje uiteraard vragen op de persconferentie voor de clash met Kevin De Bruyne en co.

“Het zijn allebei fantastische kerels”, begon de Argentijn. “Maar deze dingen gebeuren nu eenmaal. Er is altijd wel iets tussen topspelers, omdat ze competitief zijn en hun team willen helpen winnen. Ik heb beiden individueel gesproken en ze hebben het er ook met elkaar over gehad. Daarna waren ze weeral aan het lachen op de training. Dus eigenlijk ging het over een minuscuul probleem en was er niets aan de hand.”