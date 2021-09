Noord-Korea vuurt opnieuw projectiel af en vertelt VN het recht te hebben wapens te testen

Noord-Korea heeft opnieuw ten minste één ongeïdentificeerd projectiel in zee afgevuurd. Maandag vertelde de Noord-Koreaanse VN-ambassadeur de Algemene Vergadering van de VN dat niemand het land het recht kan ontzeggen om wapens te testen.

Er zijn geen verdere details bekendgemaakt en het is ook niet duidelijk om wat voor een projectiel het ging en hoeveel er werden afgevoerd. De Verenigde Staten liet in een verklaring weten dat de lacering geen gevaar vormde voor hen, Zuid-Korea of andere bondgenoten.

De VS veroordeelt de raketlancering en heeft Pyongyang opgeroepen een dialoog aan te gaan. ‘De lancering is een schending van meerdere resoluties van de VN-Veiligheidsraad en vormt een bedreiging voor de buurlanden van Noord-Korea en de internationale gemeenschap’, klinkt het.

VN-resoluties verbieden de zelfverklaarde kernmacht Noord-Korea ballistische raketten te testen, maar het land trekt zich daar weinig van aan.

Recht op zelfverdediging

Een dag eerder, op maandag, riep de Noord-Koreaanse ambassadeur bij de Verenigde Naties Kim Song de Verenigde Staten en Zuid-Korea op hun ‘vijandige beleid’ jegens zijn land op te geven. Dat deed Kim tijdens de Algemene Vergadering van de VN. Hij vindt dat niemand kan ontkennen dat zijn land recht heeft op zelfverdediging en wapens mag testen - ook al zijn die nucleair.

Kim meende ook dat het Noord-Korea’s nucleaire afschrikking is dat een oorlog op het Koreaanse schiereiland voorkomt, niet ‘de genade van de VS’. Hij voegde daar aan toe dat zijn land nooit de veiligheid van de Verenigde Staten, Zuid-Korea en buurlanden zou schenden of in gevaar brengen. ‘We zijn gewoon onze nationale defensie aan het opbouwen om onszelf te verdedigen en de veiligheid en vrede van het land op betrouwbare wijze te waarborgen’, aldus de man.

Als de Verenigde Staten hun vijandige beleid zouden opgeven, zou Noord-Korea ‘te allen tijde bereidwillig reageren’, voegde hij eraan toe. ‘Maar wij zijn van oordeel dat er op dit moment geen vooruitzicht is voor de VS om hun vijandige beleid echt in te trekken.’

Koreaanse Vrede

Nochtans liet de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in vorige week duidelijk weten dat hij een officieel einde wil maken aan de Koreaanse oorlog. Die werd na drie jaar in 1953 gestaakt, maar er werd nooit een officieel vredesakkoord tussen de twee Korea’s gesloten.

Kim Yo-jong, de controversiële zus van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, had daarop gezegd dat het noorden een formeel einde van de oorlog ziet zitten, indien Seoul zijn houding tegenover Noord-Korea aanpast. Pyongyang noemt die - en die van de Zuid-Koreaanse bondgenoot de VS - al langer vijandig en hypocriet omdat die landen vrij zijn om tests uit te voeren.

Medio september voerde Noord-Korea ook tests uit en toen ging het duidelijk om twee ballistische korteafstandsraketten. Moon noemde het ‘een provocatie’. Het Zuid-Koreaanse persagentschap Yonhap meldt dat de lancering van dinsdag een test zou kunnen zijn om te zien of Seoul het opnieuw zo zal bestempelen.