Gemiddeld aantal overlijdens door Covid-19 met ruim kwart gestegen

Tussen 18 en 24 september raakten dagelijks 1.914 mensen besmet met het coronavirus, een daling met 7 procent in vergelijking met de voorgaande periode. In dezelfde week werden dagelijks gemiddeld 47.800 testen afgenomen, 1 procent meer dan de week voordien. De positiviteitsratio is dan ook licht gedaald naar 4,4 procent.

Het reproductiegetal staat op 0,92, wat betekent dat de epidemie aan kracht afneemt. In totaal werden in België al ruim 1,2 miljoen coronabesmettingen vastgesteld.

Ook het aantal ziekenhuisopnames als gevolg van Covid-19 daalt. Tussen 21 en 27 september waren er dagelijks gemiddeld 50,6 hospitalisaties, een daling met 15 procent in vergelijking met een week eerder.

Op dit moment liggen 703 Covid-patiënten in de Belgische ziekenhuizen (-3 procent), van wie er 210 intensieve verzorging nodig hebben (-5 procent).

Het aantal sterfgevallen neemt wel opnieuw toe. Tussen 18 en 24 september overleden dagelijks gemiddeld 7,6 personen aan Covid-19, een stijging met 26 procent. In ons land bezweken in totaal al 25.568 mensen aan de gevolgen van het virus.

Intussen hebben bijna 8,6 miljoen Belgen minstens één vaccindosis gekregen, goed voor 74 procent van de totale bevolking. Bijna 8,4 miljoen landgenoten zijn volledig ingeënt, wat overeenstemt met 73 procent van de Belgen.