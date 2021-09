Twee dagen na de verkiezingen, wordt in Duitsland gepuzzeld aan een nieuwe coalitie. Maar het is niet grote overwinnaar Olaf Scholz (SPD) die de sleutels in handen heeft, wel de groene en liberale partijen. Zij zitten momenteel samen om gemene grond te vinden en zullen pas daarna ingaan op eventuele regeringsvoorstellen. Een ongezien initiatief.