Nummer één van de wereld Ashleigh Barty geeft forfait voor Indian Wells

De 25-jarige Barty speelde geen wedstrijd meer sinds haar verrassende nederlaag in de derde ronde van de US Open tegen de Amerikaanse Shelby Rogers. Eerder dit seizoen won Barty Wimbledon. Het is afwachten of de Australische haar titel zal verdedigen op de WTA Finals in het Mexicaanse Guadalajara in november.

Het toernooi van Indian Wells vindt plaats van 6 tot 17 oktober en wordt beschouwd als de belangrijkste afspraak na de grandslams. De Canadese Bianca Andreescu won er de titel in 2019, vorig jaar was er geen editie vanwege de coronapandemie.