STVV-beloften spelen gelijk tegen Charleroi

Terwijl de A-kern van een vrije dag genoot, keken de beloften van STVV thuis Charleroi in de ogen. De Kanaries kregen steun van enkele jongens van de A-ploeg, zo startten Delorge en Filippov in de basis. Een kans voor de Oekraïner om zich te tonen, maar scoren lukte niet: 0-0. Het is het eerste gelijkspel voor STVV B dit seizoen. Sint-Truiden telt vier punten in de beloftereeks.

STVV: Boets - De Vos, Reynders, Mindombe, Dony - Delorge, Keita, Moenens - Vanwesemael, Corstjens, Filippov. Vielen in: Saidi, Peios, Librici.