Ook Kirsten Flipkens raakt niet voorbij eerste ronde op WTA-toernooi van Chicago

Kirsten Flipkens (WTA 135) is maandag uitgeschakeld in de eerste ronde van het WTA-toernooi in het Amerikaanse Chicago (hard/565.530 dollar).

De 35-jarige Kempense, die twee kwalificatierondes had overleefd, ging met 6-4 en 6-2 onderuit tegen de Amerikaanse Danielle Collins (WTA 28), het tiende reekshoofd. De wedstrijd duurde een uur en 21 minuten.

Flipkens komt wel nog in actie in het dubbeltoernooi. Ze vormt een duo met Kim Clijsters. De Limburgse ex-nummer 1 maakt maandag haar comeback na ruim een jaar afwezigheid tegen de Taiwanese Su-Wei Hsieh (WTA 97), maar verloor in drie sets: 6-3, 5-7 en 6-3.

Elise Mertens (WTA 18) is de derde Belgische op de tabel in Illinois. Als zevende reekshoofd opent zij in de tweede ronde tegen de Oekraïense Dayana Yastremska (WTA 72).