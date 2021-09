Zanger R. Kelly schuldig aan afpersing en mensenhandel

De 54-jarige zanger R. Kelly is over de hele lijn schuldig bevonden. Dat heeft een rechtbank in new York bekendgemaakt. R. Kelly werd onder meer beschuldigd van afpersing, seksuele uitbuiting van minderjarigen en ontvoering. Op 4 mei wordt zijn straf bekendgemaakt.

Na zes weken kennen we de uitspraak in het proces rond de ‘I believe I can fly’-zanger R. Kelly, voluit Robert Sylvester Kelly. De jury kwam na negen uur beraadslaging tot een verdict: schuldig over de hele lijn.

R. Kelly werd ervan beschuldigd vrouwen en meisjes te hebben gerekruteerd voor illegale seksuele activiteiten. Hij en zijn crew zouden daarbij vrouwen hebben geviseerd die zijn concerten bijwoonden. Slachtoffers zouden fysiek en verbaal geweld ondergaan hebben en R. Kelly zou seksuele betrekkingen hebben opgenomen zonder.

Op 4 mei 2022 zal de rechtbank de straf van zanger bekendmaken. Hij riskeert een jarenlange celstraf.

(sgg)