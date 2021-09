Eerste dag van reconstructie gehouden op luchthaven van Charleroi in zaak Chovanec

Op de luchthaven van Charleroi heeft maandag een reconstructie plaatsgevonden in de zaak-Chovanec. Het gebeurde in een sereen klimaat, zegt Alexandre Wilmotte, de advocaat van twee politieagenten die bij de zaak betrokken zijn.

Jozef Chovanec stierf op 28 februari 2018 in het ziekenhuis, drie dagen na een politie-interventie in een cel op de luchthaven van Charleroi. De 38-jarige man wou een vlucht nemen naar Slovakije, maar gedroeg zich agressief en werd opgepakt. Vorig jaar lekten videobeelden van in de politiecel uit, waarop de man zich ‘s nachts tot bloedens toe met zijn hoofd tegen de celdeur gooit. Daarna is te zien hoe de Slovaakse zakenman in bedwang wordt gehouden door agenten en hoe zijn gezicht bedekt wordt met een deken vooraleer hij een kalmeringsmiddel krijgt toegediend, maar ook hoe de betrokken politieagenten lachen en een van hen een Hitlergroet maakt.

Maandag was de eerste dag van de reconstructie, die normaal in februari moest plaatsvinden, maar door de coronacrisis werd uitgesteld. De gebeurtenissen op de tarmac van de luchthaven van Charleroi werden nagebootst. Chovanec werd op 24 februari 2018 door de politie aan de deur van een vliegtuig in bedwang gehouden omdat hij geen ticket had om aan boord te komen.

“Deze reconstructie was goed georganiseerd en voorbereid”, benadrukt advocaat Wilmotte. “Het is als advocaat belangrijk om deel te nemen aan zo’n reconstructie, onder meer om de sfeer op te snuiven.”

Dinsdag is de tweede dag van de reconstructie. Dan worden de gebeurtenissen die zich in de cel plaatsvonden gereconstrueerd.