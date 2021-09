Gitaar van Johnny Ramone voor bijna 1 miljoen dollar geveild

Een gitaar van de legendarische punkmuzikant Johnny Ramone (1948-2004) is in de VS voor bijna één miljoen dollar onder de hamer gegaan. Dat heeft het veilinghuis RR Auction in de Amerikaanse stad Boston maandag meegedeeld.

Het muziekinstrument, dat dienst deed op 15 albums van de Ramones en op zowat 2.000 concerten, bracht op de veiling 937.500 dollar op (ongeveer 800.000 euro). De prijs lag daarmee dubbel zo hoog als werd verwacht. De koper van de gitaar wenst anoniem te blijven.

Ramone had de gitaar in 1996 aan een vriend verkocht, die het instrument vervolgens uitleende aan het museum van de Rock and Roll Hall of Fame in Cleveland. Na 25 jaar besloot hij de gitaar te verkopen.

De Ramones zijn een van de meest succesvolle punkbands uit de muziekgeschiedenis. De New Yorkse groep is onder meer bekend van klassiekers als “Blitzkrieg Bop” en “Rock ‘n’ Roll High School”.