Kim Clijsters verliest bij comeback felbevochten match van Su-Wei Hsieh op WTA-toernooi van Chicago

Kim Clijsters heeft in de eerste ronde van het WTA-toernooi van Chicago verloren van Su-Wei Hsieh, de nummer 93 van de wereld: 6-3, 5-7 en 6-3. De Limburgse liet bij vlagen hoogstaand tennis zien en toonde zich mentaal sterk, maar gaf een felbevochten match uit handen door een teveel aan unforced errors. Voor Clijsters is het de vierde nederlaag op rij nadat ze in februari 2020 haar comeback maakte.

LEES OOK. HERBELEEF. Clijsters moet na meer dan twee uur de duimen leggen tegen Hsieh

Clijsters leek het laken meteen naar zich toe te trekken tegen Su-Wei Hsieh, de Taiwanese dubbelpartner van Elise Mertens en de nummer 93 op de WTA-ranking. In een mum van tijd liep ze uit tot 0-3. Maar daarna stuikte het in elkaar. Hoewel de Limburgse het spel domineerde, slopen er hoe langer hoe meer unforced errors in haar spel. Spel na spel glipte uit haar handen en na veertig minuten had Su-Wei Hsieh zes spelletjes op rij gepakt: 6-3.

Een mokerslag voor Clijsters, die met een wegwerpgebaar haar frustratie zichtbaar maakte. Ondanks een moeilijke start van de tweede set vocht de voormalige nummer één van de wereld wel terug. Clijsters breakte naar een 3-4-voorsprong, gaf meteen weer een break weg en zat bij 5-4 achter in de penarie, maar haalde toen imponerend tennis boven. Ze haalde de tweede set binnen met 5-7.

LEES OOK. Ook Kirsten Flipkens raakt niet voorbij eerste ronde op WTA-toernooi van Chicago

De derde en beslissende set kende hetzelfde verloop: veel winners maar ook veel unforced errors voor Clijsters. Su-Wei Hsieh wist uit te lopen naar 4-2, Clijsters breakte terug, maar gaf het daarna uit handen op haar eigen opslag terwijl ze 40-15 voor had gestaan. Su-Wei Hsieh kwam zo op 5-3, mocht serveren voor de match en haalde de wedstrijd binnen na de 54ste unforced error van onze landgenote.

Sinds haar comeback in februari 2020 was Clijsters door blessures en corona nog maar drie keer in actie gekomen. Op het US Open van 2020 ging ze er in de eerste ronde met 3-6, 7-5 en 6-1 uit tegen de Russische Ekaterina Alexandrova (WTA-34). Eerder had ze in Dubai met 6-2 en 7-6 (8/6) verloren van de Spaanse Garbine Muguruza (WTA-9) en in Moterrey met 6-3 en 7-5 van de Britse Johanna Konta (WTA-81).

Clijsters kon deelnemen aan het WTA-toernooi van Chicago doordat ze van de organisatie een wildcard had gekregen.