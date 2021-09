Klaar voor Parijs-Roubaix: onkruid in Bos van Wallers is verdwenen

Enkele weken geleden leek het even alsof de renners vooral rekening zouden moeten houden met onkruid in het befaamde Bos van Wallers tijdens Parijs-Roubaix, maar uit beelden van vandaag blijkt dat het zondag toch weer het vertrouwde dokkeren over kasseien zal worden. Zo goed als al het groen is intussen uitgeroeid. Door het regenweer van de voorbije dagen liggen de kasseien er wel glad bij.