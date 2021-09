Hawaiian Poké Bowl opende pas in april van dit jaar in Shopping 1, maar moet een tandje bijsteken om te voldoen aan de regels en zo sluiting tegen te gaan. — © Chris Nelis

GENK

Voor vier horecazaken in Genk werd de procedure opgestart om over te gaan tot sluiting. Geen overlast maar vooral tekortkomingen op het vlak van veiligheid werden in de wind geslagen, ondanks waarschuwingen.