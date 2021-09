Uit de vulkaan Cumbre Vieja op het Canarische eiland La Palma stroomt opnieuw lava, nadat de stroom maandag eerder op de dag twee uur gestopt was. De lavastroom die acht dagen geleden is ontstaan op de vulkaan Cumbre Vieja in het zuiden van het Canarische Eiland La Palma dreigt nu ook stilaan de oceaan te bereiken. Er wordt gevreesd dat er giftige gassen zullen vrijkomen als de lava in het zeewater terechtkomt.

