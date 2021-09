CIA had plannen om Julian Assange te ontvoeren of zelfs te vermoorden

De CIA, tijdens het presidentschap van Donald Trump, had plannen om Wikileaks-oprichter Julian Assange te kidnappen of zelfs te vermoorden. Dat blijkt uit een nieuwe rapport.

Scenario’s tot het ontvoeren of zelfs vermoorden van Julian Assange. Dat zouden hooggeplaatste inlichtingenfuctionarissen gevraagd hebben. De voormalige CIA directeur Mike Pompeo zou naar verluidt de kruistocht tegen Assange geleid hebben. Dat blijkt uit interviews met meer dan 30 voormalige inlichtingenfunctionarissen die werden gepubliceerd door Yahoo News.

De plannen van Pompeo werden uitgediept in 2017 toen hij uit was op wraak tegen WikiLeaks en Assange na de “Vault 7”-lekken. De bijna 9000 documenten, gepubliceerd onder de naam ‘Vault 7’, beschreven voornamelijk het hacking-arsenaal dat de CIA ter beschikking heeft. Toen de Amerikaanse overheid hoorde dat Assange zou proberen de Ecuadoraanse ambassade in Londen te ontvluchten en naar Rusland wou ontsnappen, moest alles concreter worden. De CIA kwam daarom op de proppen met scenario’s om hem te onderscheppen.

Zo wilden ze hem op straat in Londen neerschieten. Of met een auto tegen het voertuig rijden dat hem zou vervoeren. Of de banden van de wielen van het vliegtuig van Assage lekschieten.

Voor dat laatste scenario vroegen ze naar verluidt zelfs de hulp van hun Britse bondgenoten. De Britten zouden volgens een inlichtingenfunctionaris ingestemd hebben met de operatie.

Uitlevering

De in Australië geboren Assange werd in 2018 officieel een burger van Ecuador. Hij verwierf die nationaliteit toen hij jarenlang in de Ecuadoraanse ambassade in Londen woonde. Daar vluchtte hij in 2012 naartoe toen hij in Zweden gearresteerd dreigde te worden na beschuldigingen van seksueel misbruik. Assange vreesde via Zweden te worden uitgeleverd aan de Verenigde Staten, waar hij vanwege publicaties op zijn klokkenluiderssite onder vuur ligt.

Ecuador trok de asielstatus van Assange in 2019 in, waardoor de politie hem kon oppakken. Kort na zijn arrestatie werd hij tot bijna een jaar cel veroordeeld voor het schenden van de voorwaarden van zijn borgtocht in de misbruikzaak.

Assange zit momenteel in een Britse gevangenis en strijdt tegen uitlevering aan de VS, waar openbare aanklagers hem beschuldigen van spionage door geheime diplomatieke documenten op WikiLeaks te publiceren.

In augustus verloor Assange in beroep een zaak die moest voorkomen dat de Amerikaanse regering zijn beroep tegen de weigering tot uitlevering van Assange kon uitbreiden. Het beroep van de VS tegen de uitlevering zal in oktober worden behandeld.

(sgg)