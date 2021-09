Tracé trambuslijn Hasselt - Maasmechelen vastgelegd

Volgend jaar al, in 2022, beginnen de werken voor de lijn Hasselt-Maasmechelen, de zogenaamde lijn 2 van het Spartacusplan. Tussen Hasselt en Maasmechelen zal een trambus rijden in een eigen bedding. Het is de bedoeling dat de aanleg van die bedding volgend jaar start. In 2024 volgen de ingrijpende werkzaamheden. Belangrijk om te weten is dat de trambus in Hasselt over de Grote Ring zal rijden. Het aantal onteigeningen blijft beperkt. Op 7 oktober vindt in Hasselt een infomarkt plaats, waar alle inwoners terecht kunnen met hun vragen en bezwaren.