VKW Limburg wil langdurig zieken terug aan het werk

VKW Limburg vraagt dringend hervormingen om zoveel mogelijk mensen in onze provincie aan het werk te krijgen. Dat is de boodschap die de werkgeversorganisatie brengt op haar jaarvergadering vanavond. Zo moeten volgens VKW-directeur Ruben Lemmens de laagste lonen naar omhoog, en moet men nadenken om langdurig zieken te heractiveren. Enkel op deze manier kan volgens hem de economie sterk genoeg groeien in het post-coronatijdperk. En die oproep lijkt niet in dovemans oren te vallen, zo kondigde Vlaams minister-president Jan Jambon aan dat de jobbonus wordt ingevoerd waardoor werken meer beloond wordt voor werknemers met een laag inkomen.