Beringse Hilal Yalçin legt eed af in Vlaams Parlement. — © TV Limburg

Deze namiddag heeft de Beringse Hilal Yalçin de eed afgelegd in het Vlaams Parlement als Vlaams Volksvertegenwoordiger. Yalçin komt in de plaats van Lode Ceyssens in de CD&V-fractie.

