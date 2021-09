Oostkamp/Brugge

In 2015 redde de toen 10-jarige Milan Meert het leven van Marianne Steen (55) uit Oostkamp. Zij lag op de bodem van een zwembad toen de jongen samen met een vriendje te hulp schoot. “Het raakt me dan ook heel diep dat hij werd vermoord”, zegt ze. “Ik ben al een bloemetje gaan leggen. Het is het laatste dat ik voor hem kon doen.”