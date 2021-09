Leopoldsburg

Armoede is niet alleen een financieel probleem. Het is een uitsluitingsproces. De kansarmoede bedraagt 22,1% in Leopoldsburg. In België leefden in 2020 meer dan 1 op 7 mensen in armoede. Gedurende 1 week willen de initiatiefnemers de inwoners van Leopoldsburg laten ondervinden wat het is om te leven in armoede.

Het OCMW van Leopoldsburg organiseert, ism. Welzijnszorg, van vrijdag 15 oktober 2021 tot vrijdag 22 oktober 2021 de inleefweek armoede. Meer info op inleefweek Armoede Leopoldsburg | Welzijnszorg. Staf Boons