Vijf redenen waarom Team Europe zo gigantisch faalde op de 43ste Ryder Cup

Het verhaal van de 43ste Ryder Cup is heel simpel te schrijven: Team USA overklaste de Europeanen volledig en dat weerspiegelt zich in de alleszeggende 19-9-uitslag. Wij gingen op zoek naar waarom er op drie jaar tijd zo een groot verschil is ontstaan tussen de golfspelers aan beide zijden van de Atlantische Oceaan.

LEES OOK. Team USA verovert Ryder Cup, Colin Morikawa zorgt voor beslissend punt

Thuisvoordeel

Omdat de Amerikaanse overheid geen fans toeliet omwille van de pandemie moest Team Europe opboksen tegen 40.000 knotsgekke Amerikanen en hoorden nooit of te nimmer “Europe, Europe, …” maar constant “USA, USA, USA”.

Winnen bij het bezoekende team is immers aan weinigen gegeven. In de laatste 10 edities slaagde Europa er 2 maal in (in 2004 Oakland Hills en in 2016 Medinah met Colsaerts). Het gebeurt dus 1 maal per 10 jaar.

Baan

Whistling Straits telt met 6757m maar 54m meer dan het Franse Le National in 2018, wat dus verwaarloosbaar is. Gezien de course in Wisconsin een links baan is, hebben de weersomstandigheden een veel grotere invloed. Parijs is meer een tactische baan waar een goed course management nodig is en daar ligt de sterkte van de Europeanen. Als het op kracht aankomt slaan de Amerikanen de bal een pak verder met als extreem voorbeeld Bryson DeChambeau met onder meer een monsterafslag van 417 yards, ofte 381 meter.

Bryson DeChambeau. — © ISOPIX

Leeftijd

De gemiddelde leeftijd van het Amerikaanse team is net meer dan 29 jaar, ten opzichte van de meer dan 34 lentes bij de Europeanen. Met Paul Casey (44), Lee Westwood (48), Sergio Garcia (41) en Ian Poulter (45) kent een derde van Team Europe een hoogbejaarde golfleeftijd naar de moderne normen. Bij Team USA is Dustin Johnson met zijn 37 jaar de oudste. De Amerikaanse coach Steve Stricker koos voor de nieuwe gard en zette de generatie van Phil Mickelson en co op pensioen.

Wereldranglijst

John Rahm, nummer 1 van de wereld, is de enige top 10-speler langs Europese zijde. De Amerikanen stelden het sterkste team ooit in historie van de Ryder Cup op met maar liefst acht spelers uit de top 10 van de wereldranglijst. Amerikaan Scottie Scheffler is met zijn 21ste plaats de laagste gerangschikte van het 12-tal en troeft maar liefst zeven Europese spelers af. De Oostenrijker Brend Wiesenberger is met zijn 63ste plaats de slechtst geplaatste speler van de afgelopen editie. Ter vergelijking: in 2012 stond Nicolas Colsaerts 38ste en Thomas Pieters bekleedde de 39ste plaats in 2016 tijdens hun deelname aan de Ryder Cup.

Thomas Pieters was in 2016 aan de slag op de Ryder Cup. — © EPA

Keuze van speler

Bij de Verenigde Staten mocht Captain Stricker naast de zes beste spelers op de verdienerslijst van de PGA Tour evenveel “picks” (vrij keuzes) toevoegen aan het team. Hij koos voor spelers die in vorm waren. Wat misschien de grootste realisatie is van de Amerikaanse keuzeheer is dat hij met de normaal op-eigen-borst-roffelende ego’s een hecht team wist te vormen. Stricker krijgt al de naam van de redder van de Ryder Cup mee in de States.

Bij Europe Captain Harrington lagen er maar 3 vrije keuzes op tafel. Een twijfelachtige “pick” was die van Ian Poulter. Normaal levert “The Postman” altijd punten, nu niet. Was de keuze van de Engelsman Justin Rose of de Schot Robert Macintyre niet meer gerechtvaardigd geweest?

Ook haalden diverse Europese spelers zoals Paul Casey (0 punten uit 4 matchen), Matt Fitzpatrick (0 punten uit 3 matchen), Viktor Hovland (1 punt uit 5 matchen) en Rory McIlroy (1 punt uit 4 matchen) helemaal hun niveau niet. Daardoor was het behoud op de kleine gouden trofee al na de derde sessie (9-3) een mission impossible.

Het zal allemaal beter moeten in de herfst van 2023. De Marco Simone Golf & Country Club in het Italiaanse Rome zal het strijdtoneel zijn voor de 44ste editie tussen de Europeanen en de Verenigde Staten. Het wordt dan uitkijken of de Amerikanen voor het eerst sinds 1991 en 1993 een back-to-back zege pakken. Of vinden de Europeanen een nieuw elan? En wie weet, verdedigt de dan 31-jarige Thomas Pieters na 2016 opnieuw de Europese kleuren of maakt de dan 30-jarige Thomas Detry zijn debuut.