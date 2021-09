Mascotte Georges lanceert prentenboek op Europese Dag van de Talen

Lummen

Hola!, Qué tal? - Bonjour! Comment ça va? - Hello! How are you? - Hallo, hoe gaat het? Met deze begroetingen werden kinderen en ouders vrijdag verwelkomd aan de schoolpoort van Daltonschool De TalenTuin. En dat gebeurde uiteraard met een reden. Op vrijdag 24 september vierden we namelijk de Europese Dag van de Talen. Een dag waarop we aandacht willen schenken aan de enorme verscheidenheid aan talen in Europa.