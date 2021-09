KVG viert 75-jarig jubileum in Planckendael

Op zaterdag 18 september 2021 werd ook KVG Beringen verwacht in Planckendael om te delen in de feestvreugde. Voor wie het nog niet wist: het grote 75 jaar KVG-feest ging door op zaterdag 18 september in Planckendael. Het werd een dag om naar uit te kijken, met veel plezier voor jong en niet meer zo jong. In Plankendael aangekomen werden ze eerst door de covid safe controle geloodst, zodat ze veilig in het park konden wandelen en naar de dieren konden kijken.Op de evenementenweide smeerden ze hun kelen voor Lady V & the Tennessee Trees en Belle Perez.