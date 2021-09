Hasselt/Zonhoven

165 bestuurders zijn afgelopen weekend geflitst bij snelheidscontroles in Hasselt en Zonhoven. In totaal passeerden 3.021 bestuurders de camera’s die stonden opgesteld op de Kempische Steenweg en de Sint-Truidersteenweg in Hasselt en de Heuveneindeweg in Zonhoven. Eén bestuurder reed met 143 km/uur dubbel zo snel dan de toegelaten 70 km/uur. mm