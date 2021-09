Bondsparket wil Anderlecht-spits Christian Kouamé schorsen tegen Club Brugge na zijn rode kaart in Oostende

De Ivoriaan van RSCA werd zondag in Oostende (2-2) rechtstreeks uitgesloten, nadat hij in een duel naast het leer had getrapt en met studs vooruit op de knie van KVO-verdediger Jäkel was terechtgekomen.

De bondsprocureur ziet weliswaar verzachtende omstandigheden. “Het is geen doelbewuste overtreding en dus klasseert het Bondsparket de fout lager in de indicatieve tabel. Kouamé gaat ontegensprekelijk voor de bal, maar komt een fractie van een seconde te laat. De intensiteit is vrij laag”, klinkt het in de bondsactie. De Ivoriaan, die nog maar pas in België voetbalt, beschikt ook nog over een blanco strafblad.

Vrijspraak was voor de bondsprocureur geen optie. “Het staat namelijk onomstotelijk vast dat de fysieke integriteit van zijn tegenstrever in gevaar werd gebracht. Dat is hét criterium in dit dossier dat een disciplinaire schorsing rechtvaardigt.” Als RSCA het strafvoorstel aanvaardt, mist Kouamé zondag de topper tegen Club Brugge.