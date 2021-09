VVV beloont winnaars van zoektochten

Ook tijdens dit coronajaar konden geïnteresseerde liefhebbers in de zomermaanden juli en augustus deelnemen aan zoektochten in Tessenderlo. Sinds zes jaar voorziet VVV-Tessenderlo een bijkomende prijs voor de beste tien deelnemers.

De organisatoren van de drie zoektochten zijn de Landelijke Gildes van Schoot en Engsbergen en KWB-Berg. De VVV heeft een prijzenpot van 500 euro voorzien in tien cheques van 20 tot 125 euro. De prijzen werden uitgereikt door schepen Alies Smeets In totaal zijn er een 250-tal formulieren verkocht. Daarvan hebben er 26 mensen aan de drie zoektochten deelgenomen. Het reglement bepaalt dat er slechts één winnaar per adres kan zijn. Drie gezinsleden die goed scoorden, vallen daarom af. Opmerkelijk is dat de vrouwen dit keer de prijzen binnenhalen, namelijk zeven van de tien met Nancy Marx op de eerste plaats.