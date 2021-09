1ste open dartstornooi in Brigidazaal

Zondag 26 september hielden RadikalDarts Belgium en opa Duck Events hun 1ste Open RadikalDarts Belgium Darttoernooi in de Brigidazaal in Koersel.

Er kwamen 56 spelers opdagen, waarvan 14 dames en 42 heren, vanuit heel België. De provincies Antwerpen, het Brussels hoofdstedelijk gewest en Limburg waren goed vertegenwoordigd. De winnares bij de dames werd Kristel Van Erp, bij de heren was Robbie Knops de beste.Op maandag 1 november staat het 2de Open RadikalDarts Belgium tornooi in samenwerking met Opa Duck Events gepland in de Brigidazaal in Koersel.