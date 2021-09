Mobiele boerderij op bezoek in basisschool De Zeppelin

De boer van Stal-ter-Koze had in zijn aanhangwagen een heleboel knuffeldieren mee om alle kinderen een superleuke dag te bezorgen. Iedereen kon naar hartenlust genieten van geitjes, konijnen, kippen, cavia's en uiteraard mochten een schaap, een pony en een groot hangbuikzwijn niet ontbreken. Het was voor de kinderen van De Zeppelin echt genieten. Ze mochten dieren vastnemen, knuffelen, aaien en zelfs verzorgen. De pony had geluk want hij kreeg die dag vele kambeurten en zag er piekfijn uit. Het liefst zouden de kinderen altijd wel diertjes op school willen. De mobiele boerderij is een uniek concept en is uitgegroeid tot een zorgboerderij. Tal van erkende zorginstellingen kunnen gebruik maken van de vele faciliteiten die aangeboden worden.