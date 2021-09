COLUMN Salim Seghers. Fietsers heroveren de sluipweg

Goed nieuws voor de buurt. De gemeentebesturen van Peer en Houthalen-Helchteren slaan de handen in elkaar om van de Helchterensedijk en de Houtestraat een fietsveilige verbinding te maken. Enkel landbouwvoertuigen en buurtbewoners mogen er nog passeren. Geen doorgaand verkeer meer. In de maand december moet er al veel gerealiseerd zijn van dit plan. Dat gaat snel, zeg. Leuk voor de fietsers. Nu een smeekbede voor de broodwinners via de N74! Deze automobilisten staan in lange files tussen Hechtel en Houthalen-Helchteren. ’s Morgens op weg naar hun werk en 's avonds terug naar huis. Aan dit jarenlange probleem gebeurt niets, maar dan ook niets. Meer dan twintig jaar zijn burgemeesters, ingenieurs en ministers al aan het vergaderen. Steeds zonder resultaat. “We zijn dicht bij een oplossing”, hoor je iedere keer, al jarenlang. “De onteigeningen liggen klaar en moeten alleen nog ondertekend worden. In de nabije toekomst wordt dit opgelost. We weten alleen nog niet: moet die omleiding links, rechts, gewoon rechtdoor of ondergronds?”Mijn vraag: mag ik zelf ooit over die nieuwe verbindingsweg rijden of zal ik tenminste de voorbereidende werken zien? Persoonlijk denk ik dat we eerder naar de maan en Mars vliegen met toeristen, vooraleer deze Noord-Zuidverbinding een feit is. Wanneer gaan onze Limburgse verkozenen eens op de tafel slaan in Brussel. Limburg telt ook mee. Zelfs de wolf was rapper hier.Geef toe, wie dat eerste stukje weg van Molenheide naar Peer uitgetekend heeft, moet hoogbegaafd geweest zijn, een huzarenwerkje. Eén rijvak met daarbij een berm van 40 cm diepte, zonder verlichting, zonder bescherming... En dit alles over een lengte van meer dan 500 meter. Je moete dus 's avonds erg goed opletten om ongevallen en zware onkosten te vermijden. Voor auto's die mekaar kruisen, is het nog spannender: wie mag eerst door, wie moet aan de kant en waar? Deze sluipweg had al veel eerder mogen hertekend worden.Gelukkig staat er een Mariakapelletje. Zij houdt dag en nacht de wacht, zonder vergoeding of promotie, zonder beloftes of krantenartikels. Zij doet haar onbezoldigd werk steeds schitterend. Dank u wel. Dat er zware overtredingen gebeuren qua snelheid en onvoorzichtig rijden op deze sluipwegen, is geen geheim. Overal zijn er racers en snelheidsovertredingen, zelfs in de stadscentra van de omliggende gemeenten. Alleen rond de flitspalen wordt de snelheid gerespecteerd. Maar terug naar het goede nieuws. Knap dat de stad Peerwerk maakt van een fietsvriendelijke infrastructuur. Zo zien wij het graag: veiligheid, recreatie, vergroening, rustpunten en ravotten in een speelbos. Toch nog 1 bedenking: nu bovenstaande sluipweg naar Peer kortelings wegvalt, moet ik mijn glaasje witte of rode wijn, na een optreden, dan ook aanpassen?