Neos Bree opent het nieuwe werkjaar

"Op het zonovergoten terras was het genieten van het uitgebreide aperitief met hapjes. Na het aperitief werden we uitgenodigd om aan tafel te gaan en verwelkomde voorzitter Louis Coonen de talrijke aanwezigen. Na het voorgerecht presenteerde de voorzitter het nieuwe jaarprogramma met de hoop dat alles zoals gepland zal door kunnen gaan. Er heerste ook een sfeervolle stemming. Elke tafel had de naam van een zanger of zangeres en wanneer men via de achtergrondmuziek een nummertje van hen hoorde zong men uit volle borst mee. De tafel van Eddy Wally kwam verrassend uit de hoek door op de muziek van Chérie te zwaaien met “sacochen”. Dan was het weer tijd om aan te schuiven bij de barbecue en het uitgebreide dessertbuffet. Natuurlijk werd er bij dat lekker eten heel wat bijgepraat en herinneringen opgehaald."