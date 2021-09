Leerlingen Inspirocollege op uitstap

In het Inspirocollege gebeurt les geven niet alleen binnen de schoolmuren. "Wanneer we het nodig vinden, trekken we er samen op uit om ‘buitenshuis’ te leren", klinkt het.

"Afgelopen week beleefden we onze eerste periodiseringsweek van dit schooljaar. Eindelijk mocht het weer dus trokken de eerstejaars op tweedaagse om elkaar en de klastitularis beter te leren kennen." Het zesde jaar ging op ‘inleefdagen’, een tweedaags verblijf in de Westhoek, terwijl de leerlingen van het derde jaar naar Kelchterhoef trokken voor hun vriendschapsdag. "En voor de andere jaren organiseerden we verschillende excursies. Het was een week vol mooie uitstappen die de start belooft van een schooljaar in een positieve sfeer."