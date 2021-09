Vriendschapsdag in Basisschool Mozaïek

In basisschool Mozaïek wordt sterk ingezet op het welbevinden van de kinderen. Elk kind telt, ongeacht huidskleur, thuistaal, origine, lengte, dikte, enzoverder. Op vrijdag 24 september werden de vriendschappen nog eens extra in de aandacht gebracht. Er werden vriendschapsarmbandjes gemaakt, de leerlingen maakten sleutelhangers voor elkaar en schreven briefjes naar elkaar. Complimenten krijgen is heel leuk, maar wat vonden de leerlingen van het 4e leerjaar het geweldig om complimenten aan elkaar te geven! Elk kind, jong of oud, ging gelukkig naar huis, met een leuk aandenken van de vrienden/vriendinnen.