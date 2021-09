Versace en Fendi bundelen de krachten als Fendace, Kate Moss viert mee

Bij Fendace werden de rollen speciaal voor de modeweek omgedraaid. Donatella Versace, hoofdontwerpster bij Versace, ontwierp voor Fendi. Kim Jones , normaal aan het roer bij Fendi, liet haar creativiteit de vrije loop voor Versace.

De switch leidt tot een zomercollectie als ode aan vroegere ontwerpen van de modehuizen, meer bepaald designs uit de late jaren 90. Donatella’s invloed is merkbaar aan het gebruik van de vele kristallen en kant, terwijl Jones het meer over een punky boeg gooit. In de nieuwe lijn werden ook de logo’s van beide merken subtiel verweven.

Bij zo’n iconische samenwerking hoort ook een modellenbestand om u tegen te zeggen. Kate Moss, vorige week nog front row in Londen om haar dochter Lila Grace te bewonderen op de catwalk, defileerde zelf voor Fendace. Dat deed ze in een little black dress,een zwarte cape met goudkleurige accenten en het haar strak naar achteren gekamd. Ook muzen Naomi Campbell – onlangs mama geworden van haar eerste kindje – en de Hadid-zusjes tekenden present op de catwalk.