PODCAST. De executie van kleuterjuf Josée: “Het is bijna akelig hoe ze haar eigen dood heeft voorspeld”

In de negende episode van de HBvL True Crime-reeks Van Moord tot Verdict reconstrueren we de moord op Josée Widdershoven in Maasmechelen. Het relaas begint wanneer Josées dochter Celine die zondagavond rond halfnegen thuiskomt in de Brugstraat in Vucht. Haar moeder is nog niet terug van haar wekelijkse afspraak in koffiehuis ’t Pralientje met boezemvriendin Nelly, en dat is zeer tegen Josées gewoonte in. Een telefoontje naar vriendin Nelly leert Celine dat haar moeder om iets voor acht wel degelijk naar huis vertrokken is. Wanneer Celine vervolgens poolshoogte gaat nemen in de garagebox achter het huis, doet ze een gruwelijke ontdekking: haar moeder zit in haar Volkswagen Golf, het gezicht zwaar bebloed. Compleet in shock werpt Celine zich op haar overleden moeder, waarna ze hysterisch begint te roepen: “Heeft die smeerlap dat gedaan?”

“Ik maak haar kapot”

De man naar wie Celine verwijst, is Lei Beaumont, haar vader. Al tijdens hun eerste verklaring aan de politie vertellen Celine en haar zus dat alleen hij verantwoordelijk kan zijn voor de moord op hun moeder. De reden? Lei en Josée waren al vijftien jaar in een bittere vechtscheiding verwikkeld; iets wat Beaumont volgens zijn dochters niet kon verkroppen. Josée maakte ook aanspraak op een deel van de bezittingen, en dat was er helemaal te veel aan. In het verleden zou hun vader bovendien tal van bedreigingen hebben geuit aan het adres van zijn ex-vrouw – doodsbedreigingen zelfs. “Ik maak haar kapot”, zou hij vaker hebben gezegd.

Waar is Beaumont?

Wanneer de politie diezelfde nacht bij Lei Beaumont aanklopt, is hij er niet. Tijdens de huiszoeking vinden de speurders enkele onderdelen van een vuurwapen: een richtkijker, wapenolie en enkele blanke patronen. Maar om Beaumont daarmee te kunnen confronteren, moeten ze hem eerst vinden. Is Beaumont op de vlucht, wetende dat hij een moord op zijn geweten heeft? Zal de politie hem kunnen traceren? En over welke bezwarende elementen beschikken de speurders nog, buiten de verklaring van de dochters? U komt het vanaf nu te weten in de tweedelige podcast De Executie van Kleuterjuf Josée.

Luister nu gratis naar Van Moord tot Verdict, episode 9: De Executie van Kleuterjuf Josée in onze app (scan de QR-code), via hbvl.be/podcast of via Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts, Pocket Cast, Podcast Addict…