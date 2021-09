Wielericoon Anna van der Breggen houdt het voor bekeken: “Kippenvel in laatste rondjes”

Anna van der Breggen onttrok zich terecht aan de malaise die heerste bij de rest van de Nederlandse ploeg. Jarenlang had ze zich in vol ornaat gegeven voor Oranje, maar bij het WK in Leuven genoot ze als uittredend kampioen van haar afscheid. Zo was ze de enige van het Nederlandse achttal die met een lach haar verhaal vertelde. “Vooral mijn twee laatste rondjes in Leuven heb ik met kippenvel gereden.”

Met de erelijst die ze tijdens haar loopbaan bij elkaar fietste, behoort Van der Breggen tot de allergrootste atleten op aarde. Olympisch goud, drie wereldtitels en vele andere hoofdprijzen maken haar niet alleen een wielerlegende, maar ook een sporticoon in eigen land. In 2009 betrad ze de wondere wereld van het profwielrennen, om in 2012 tijdens het WK in Valkenburg met een vijfde plaats te laten zien dat haar een gouden toekomst te wachten stond.

Marianne Vos was op dat moment de prima donna van het vrouwenwielrennen en greep destijds haar tweede wereldtitel op de weg. Ze sprak toen al vol lof over Van der Breggen. Negen jaar later, na haar teleurstellende zilveren WK-rit, sprak Vos opnieuw mooie woorden. “Ik zag Anna komen en had meteen door dat er een groot kampioen in haar schuilde. Het is geweldig om zoveel jaren met haar te hebben gereden. Ze was als wielrenner heel toegewijd, maar ook als persoon heel prettig. Ze heeft zich nooit gedragen als de koningin van het wielrennen, hoewel ze dat wel is. Ze was altijd ’gewoon’ Anna en dat zal ze altijd blijven.”

Ook haar grote rivaal Annemiek van Vleuten sprak met veel respect over het 31-jarige wielerfenomeen. De olympisch kampioen tijdrijden kijkt met veel plezier terug op de boeiende onderlinge duels. “Er werd nog weleens geschreven dat we die rivaliteit ook in het Nederlandse team hadden, maar dat was niet zo. Maar de rest van het jaar reden we voor andere ploegen en dan was het altijd mooi om tegen haar te koersen. Al werd er ook soms te veel de nadruk op gelegd, alsof het alleen draaide om de duels tussen Anna en mij. Daarmee werd het vrouwenwielrennen tekortgedaan, want dat is veel breder. Ik vind het een mooie beslissing van Anna om op deze manier te stoppen, maar ik ga die strijd wel missen, want ik hield van de rivaliteit tussen ons.”

De 31-jarige Van der Breggen is zelf vooral opgelucht dat ze niet meer in het strakke stramien van een topsporter hoeft te leven. “Het is een lekker gevoel dat het erop zit”, glunderde ze met de fiets aan haar hand. “Voor de andere meiden is het jammer dat het niet is gelukt om wereldkampioen te worden, want hier lag wel weer een kans. Maar dit is geen smetje op mijn afscheid; ik heb hier echt wel kunnen genieten. En dat terwijl ik in het begin ook nog wel mijn werk voor de ploeg heb kunnen doen, maar op een gegeven moment voelde ik dat het op was.”

Ploegleider

Langs de Vlaamse wegen regende het complimentjes van de vele fans, maar ook vanuit het peloton. “Mijn naam werd vanaf de kant veelvuldig geschreeuwd. Er waren echt zoveel mensen die respect toonden. Toen ik gelost was, kwamen er ook veel meiden uit diezelfde groep naar me toe om me te bedanken. Dan besef je wel dat het er echt op zit, maar realiseer je je ook dat je een inspiratie bent geweest voor andere meiden in het peloton. Daar sta je normaal gesproken niet bij stil, maar daar kon ik nu niet omheen.”

Alleen daarom al is het mooi dat Van der Breggen behouden blijft voor de wielersport. Ze is zaterdag al als (reserve)-ploegleider van SD Worx present tijdens de eerste vrouweneditie van Parijs-Roubaix. “Daar heb ik al zin in, al ga ik er nu eerst even van genieten dat het niets uitmaakt wat ik doe. Dat ik kan eten en drinken wat ik wil, zonder rekening te houden met de volgende koers. Dat gevoel is heerlijk.”