Jaloers op Max? Jos Verstappen maakt comeback als racepiloot: “Geen idee of het eenmalig wordt”

Zien rijden, doet rijden. Jos Verstappen, in de jaren 2000 zelf nog F1-piloot, keert komende winter voor even terug als coureur. De 49-jarige vader van Max doet in januari mee aan de 24 Uur van Dubai.

Samen met nog twee andere coureurs rijden Verstappen senior en de jonge Thierry Vermeulen, zoon van Verstappens manager Raymond Vermeulen, in een Porsche GT3 namens het Nederlandse GP Elite. Vermeulen komt dit jaar uit in de Porsche Carrera Cup Benelux en wordt gecoacht door Verstappen. Vorige week won hij nog een race in Assen. De bekende zakenman Michel Perridon is de voornaamste sponsor van Vermeulen (19).

“Ik vind het leuk om een keer te doen en voor Thierry is het goed om nog meer ervaring op te doen”, aldus Verstappen. “Dit kwam voor ons allemaal mooi uit. Ik weet nog niet of het eenmalig is of dat het een vervolg krijgt. Ik wil eerst zien of dit bevalt.”

De 24 Uur van Dubai wordt verreden in het weekend van 13 en 14 januari 2022.