Geen Wout van Aert en co op het paleis: audiëntie met Koning Filip in laatste instantie afgelast

“Niet alle genodigden konden aanwezig zijn en daarom is in samenspraak beslist om de audiëntie van vandaag te annuleren”, bevestigde Frederik Broché, technisch directeur van Belgian Cycling, aan Belga. “Het ging daarbij ook om een aantal renners met een erg drukke kalender. We wilden liever de huldiging met iedereen erbij laten plaatsvinden. Daarom is gekozen voor uitstel. De teleurstelling bij de renners was gisteren in Leuven na de wegrit bij de elite heel groot. Maar die teleurstelling heeft zeker geen rol gespeeld bij het uitstel van de audiëntie.”

De Belgische delegatie behaalde op de voorbije wereldkampioenschappen wielrennen in Vlaanderen vier medailles, allemaal in het tijdrijden. Wout van Aert (zilver) en Remco Evenepoel (brons) zorgden voor eremetaal bij de mannen elite. Bij de beloften en junioren waren er bronzen medailles voor respectievelijk Florian Vermeersch en Alec Segaert.

In de wegrit voor mannen elite van zondag werd Jasper Stuyven vierde, topfavoriet Wout van Aert strandde op de elfde plaats.