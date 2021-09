Champions League-duel met Atlético Madrid komt te vroeg voor Zlatan Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic, die dit seizoen vanwege blessureleed nog maar 30 minuten speelde voor AC Milan, komt normaal gezien niet in aanmerking voor de Champions League-thuiswedstrijd van dinsdag tegen Atlético Madrid. Dat heeft coach Stefano Pioli maandag verklaard op een persconferentie.

De bijna 40-jarige Zweed vierde medio september zijn rentree in een duel met Lazio, nadat hij vier maanden aan de kant had gestaan vanwege een knieblessure. Die blessure verhinderde zijn deelname aan het EK. Maar daarna kreeg de spits last aan de achillespees.

AC Milan recupereert vermoedelijk wel verdediger Simon Kjaer (dij) en rechtsachter Alessandro Florenzi (knie), die afgelopen weekend ontbraken tegen Spezia (1-2 zege). “Voor Kjaer en Florenzi zijn de trainingen van deze namiddag en morgenvroeg heel belangrijk”, aldus Pioli. “Wat de andere geblesseerden betreft, acht ik het waarschijnlijk dat ze na de interlandbreak in oktober terugkeren.”

Op de eerste speeldag in Champions League-groep B verloor AC Milan met 3-2 van Liverpool. Atlético Madrid speelde in eigen stadion 0-0 gelijk tegen Porto.