Beringse schepen Hilal Yalçin (CD&V) legt eed af als Vlaams volksvertegenwoordiger

In het Vlaams Parlement heeft Hilal Yalçin (1981) de eed afgelegd als Vlaams volksvertegenwoordiger. Yalçin vervangt Lode Ceyssens in de CD&V-fractie. Ceyssens heeft de politiek vaarwel gezegd voor een job bij de Boerenbond.

Yalçin is schepen in Beringen en zetelde tussen 2007 en 2010 ook al in de Kamer, waar ze toen het jongste parlementslid was. In het parlement zal Hilal de commissie Onderwijs en de commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering volgen. “Ik wil graag de stem van Limburg en ook de specifieke stedelijke context van Limburg laten horen in het Vlaams parlement”, zegt Yalçin.

