Albert Heijn stapt in 2023 over naar scharrelkip

In 2023 schakelt het Albert Heijn huismerk volledig over naar vlees van scharrelkippen met minimaal 1 ster van het Beter Leven keurmerk van de Nederlandse Dierenbescherming. Dat meldt Albert Heijn België maandag.

“Deze kippen zijn van een langzaam groeiend ras en leven langer. Ze kunnen rondscharrelen in stallen met daglicht en een overdekte uitloop. Ook krijgen ze extra speelmateriaal en strooigraan en wordt de gezondheid en het welzijn van individuele dieren nog scherper in de gaten gehouden”, aldus de supermarktketen. De beslissing kadert in het programma Beter voor Kip, Natuur & Boer, waarmee Albert Heijn België het Better Chicken Commitment (BBC) onderschrijft.

Nog volgens het bedrijf zal de overgang naar scharrelkip voor het huismerk de uitstoot van fijnstof en ammoniak op de bedrijven naar verwachting halveren. “Alle pluimveehouders gaan over op groene stroom en de kippenmest zal circulair worden verwerkt. De herkomst van alle ingrediënten in het kippenvoer wordt traceerbaar”, klinkt het. Albert Heijn benadrukt ook dat de boeren voor hun extra kosten die ze binnen het programma maken een vergoeding krijgen. “Alle stappen die we zetten, worden nauwkeurig vastgelegd in een informatiesysteem dat werkt met technieken als blockchain en DNA-tracering. Zo maken we de hele kippenketen transparant en weten we precies waar ons vlees vandaan komt.”

Naast het kippenvlees van het Albert Heijn huismerk, verkoopt Albert Heijn België ook enkele andere kipproducten. De supermarktketen engageert zich ertoe dat ook deze producten tegen 2026 enkel scharrelkip bevatten.

Het BCC is een initiatief van een dertigtal dierenorganisaties, waaronder GAIA, om het dierenwelzijn van vleeskippen te verbeteren. Eerder kondigden Colruyt, Okay, Delhaize, Lidl en Aldi al aan tegen 2026 over te schakelen naar het Better Chicken Commitment.