Alejandro Valverde maakt na zware valpartij rentree in Ronde van Sicilië

De Spaanse renner Alejandro Valverde (41) viert dinsdag zijn rentree in de Ronde van Sicilië (2.1). De veteraan komt voor het eerst in actie sinds zijn zware val in de Ronde van Spanje. Op 20 augustus brak hij zijn rechtersleutelbeen tijdens de zevende etappe van de Vuelta.

Begin september bevestigde Valverde dat hij ook volgend seizoen nog als profrenner actief zal zijn in het peloton. Eerder dit jaar won hij onder andere een etappe in de Dauphiné. In de Waalse Pijl werd hij derde, in Luik-Bastenaken-Luik vierde. De Spanjaard wil zijn seizoen afsluiten in de Ronde van Lombardije (9 oktober).

Ook onder meer de Italiaan Vincenzo Nibali, de Fransman Romain Bardet en de Britse viervoudige Tourwinnaar Chris Froome verschijnen aan de start van de vierdaagse Ronde van Sicilië.