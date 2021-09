Het emotionele WK-interview dat u niet zag: “Die meiden keken me niet eens aan na de finish”

Zondag moest een Belgische wielerhoogdag worden, maar dat werd het niet. Een dag eerder zou een topdag worden voor Nederland, maar Marianne Vos werd geklopt in de sprint om de wereldtitel. Demi Vollering was de kop van jut en reageerde heel emotioneel.

Vos moest het in een sprint afleggen tegen de Italiaanse Elisa Balsamo en strandde zo op zilver. Geen vierde regenboogtrui voor de Nederlandse.

“Vanaf het Flandrien-circuit zouden we het hard maken”, vertelde een duidelijk ontgoochelde Annemiek van Vleuten na afloop. “Maar ik heb toch een beetje het gevoel dat ik de enige was die dat deed... Hoe dat kan? Ik denk dat je dat aan de anderen moet vragen. Voor Marianne schaam ik me de ogen uit mijn kop. Als je de sprint terugkijkt…. dat moet beter. Als ze daardoor tweede wordt, is dat echt superzonde. Het was niet aan Ellen en mij om nog de lead-out te doen. De andere meiden die er nog zaten mogen zich dat aanrekenen.”

En wie zat er in het slot nog bij in de kopgroep? Demi Vollering, die naar een zevende plek sprintte. Op zich heel straf na brute pech onderweg. Eerst reed iemand tegen haar achterwiel, daarna vloog haar ketting er tot tweemaal toe af waaronder op de Moskesstraat. De 24-jarige Vollering, die dit seizoen Luik-Bastenaken-Luik won, ging ook nog eens onderuit.

Vollering (links) liep à la Chris Froome de Moskesstraat op.

“Ja, echt zonde”, aldus de Nederlandse na de finish. “Het was sowieso onze taak om weg te geraken en ik had het graag nog eens willen proberen op de Wijnpers. Maar nu kon ik het verschil gewoon niet meer maken door alle energie die ik verspild heb met het terug te moeten komen de hele tijd. De sprint? ja, de Italianen reden heel hard en waren sterk. Ik probeerde met alle kracht die ik nog had Marianne naar voor te brengen, maar dat was niet genoeg.”

En toen vloeiden er plots tranen bij Vollering. “Het is gewoon zonde want Marianne had die trui verdiend. Dat is jammer. De emoties komen bij mij altijd heel snel, maar ik baal gewoon dat ik die meiden niet heb kunnen helpen vandaag. Dat ik veel werk heb verzet? Ik denk dat die meiden daar anders over denken. Ze keken me niet aan na de wedstrijd, dus ik denk niet dat ze erg blij zijn. Maar goed, ik denk dat iedereen zwaar teleurgesteld is na de tweede plek. Komt vast goed.”

“Nooit gedacht aan mezelf”

Zondagavond plaatste Vollering nog een bericht op haar Instagram-pagina. “Wat een rollercoaster van emoties gisteren (zaterdag, nvdr.)”, aldus de Nederlandse. “Van Anna van der Breggen die de laatste wedstrijd van haar carrière reed, Chantal van den Broek-Blaak die haar laatste wedstrijd voor Oranje reed, en ook Jolien D’hoore die de laatste wedstrijd van haar carrière reed.”

“Toen ik na mijn vele problemen met de fiets terugkwam in het peloton was ik vastbesloten om mijn best te doen voor het team, wat verre van gemakkelijk en echt pijnlijk was na mijn lange inspanning. Maar een gevoel dat nu overheerst, is mijn falen om Marianne in een perfecte positie voor de sprint te brengen. Ik had de explosiviteit niet meer om Marianne terug te brengen naar de Italiaanse meisjes. Daar heb ik nu spijt van. Ik denk dat als ik daar was gestopt met pushen, het er niet naar uit had gezien alsof ik voor een goed resultaat voor mezelf reed. Het is pijnlijk om te horen dat mensen het zo zien. Daaraan heb ik nooit gedacht.”