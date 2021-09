Red Bull-teambaas: “Geweldige beslissing van Verstappen bezorgde hem sensationele tweede plaats”

Verstappen kwam tijdens ronde 48 binnen nadat hij breed was gegaan toen het begon te regenen. De Nederlander reed toen op de zevende plaats, maar dankzij een cruciale ‘call’ om over te schakelen op intermediates slaagde hij er alsnog in om als tweede op het podium te finishen.

“Ik denk dat we moeten pitten, we verliezen tijd,” vertelde Verstappen over de boordradio tegen het team. ”Men begint van de baan te gaan.” Volgens Christian Horner besliste Max Verstappen vervolgens zelf om de pits op te zoeken voor intermediates, daar waar bij veel rijders de teams de beslissing namen.

© AFP

“Ik denk dat er sowieso overleg is met de rijder om tot een beslissing te komen,” aldus Horner. ”De rijders voelen het gripniveau aan waarmee ze nog overweg kunnen. Ze kunnen meer zien wanneer de weersomstandigheden veranderen. Dit is hoe wij werken, er wordt overleg gepleegd en de rijder beslist. En ik denk dat Max een geweldige beslissing heeft genomen.”

Volgens Horner waren de weercomputers niet duidelijk over wat er verwacht mocht worden wat de regen betreft. Er was onduidelijkheid over de intensiteit van de regen. “De rijders hebben overduidelijk een beter beeld op dat vlak omdat ze op het circuit rijden. Je ziet dat de regen op komst was maar over het snel over ging gaan, of intenser zou worden, dat was wat gokken.”(F1journaal.be)