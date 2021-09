Wolf en edelhert verwikkeld in dodelijke strijd in Nederlands natuurgebied

De wolf is niet alleen terug in België, ook in Nederland werden in 2019 de eerste welpjes geboren in De Veluwe, een natuurgebied in de provincie Gelderland. In het gebied hangen tientallen cameravallen om de dieren in het bos in de gaten te houden. Toen een boswachter die beelden bekeek, kon hij zijn ogen niet geloven. Hij zag hoe een wolf een edelhert verwikkeld waren in een dodelijk strijd. Het edelhert verweerde zich uit alle macht, maar haalde het uiteindelijk niet van de wolf.