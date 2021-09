Actrice Lena Dunham is getrouwd

Actrice Lena Dunham, die in de pittige reeks Girls de rol van Hannah Horvath vertolkt, is getrouwd met haar verloofde: de Brits-Peruviaanse muzikant Luis Felber. De twee, beiden 35, zijn nog niet zo lang samen. In april van dit jaar kondigde Dunham aan dat ze enkele maanden ervoor een relatie met de man was begonnen. Ze was meteen vol lof over haar lief. “Ik voel me echt gelukkig. Hij is de beste persoon die ik ooit heb ontmoet”, aldus de ster in een interview met The New York times.

In juni deelde Dunham ter ere van Felbers verjaardag een serie foto’s van hen samen op Instagram.“Feliz Cumpleanos Luis”, schreef ze in het bijschrift. “Toen ik drie weken oud was in het centrum van Manhattan, had ik geen idee dat er in Engeland een baby werd geboren die mijn leven op een magische manier op zijn kop zou zetten.”