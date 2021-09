Lotto Soudal strikt Michael Schwarzmann voor sprinttrein van Caleb Ewan

Schwarzmann verlaat Bora-hansgrohe, waar hij in de lead-out fungeerde van topsprinters als Pascal Ackermann, Sam Bennett en Peter Sagan.

“Het is nu tijd voor een nieuwe uitdaging”, aldus Schwarzmann, die ruim tien jaar voor Bora en voorganger NetApp reed. “Wanneer ik de vraag kreeg om bij het interessante project van Lotto Soudal aan te sluiten, twijfelde ik geen seconde. (...) Ik werkte samen met leidersfiguren als Sagan, Ackermann en Bennett. Volgend jaar wordt dat Caleb Ewan. Mijn ervaring leert me dat toppers één ding gemeen hebben en dat is het verlangen om te winnen. Ze bevinden zich quasi allemaal op hetzelfde niveau en dan beslissen details tussen winst of verlies. Zo geeft onder meer de sfeer in het team en het nemen van de juiste beslissingen op het juiste moment de doorslag. Caleb is één van de snelste sprinters ter wereld en ik kijk er enorm naar uit om mijn ervaring te delen met hem en het team.”

“Hoewel ik Duitser ben, kan je mijn profiel vergelijken met een Zwitsers zakmes”, vervolgt Schwarzmann. “Enerzijds kan ik van dienst zijn in de lead-out. Anderzijds ben ik niet zo zwaar gebouwd als sommige andere lead-outs en kan ik dus ook mijn mannetje staan in de heuvelachtige wedstrijden.”