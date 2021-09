Greet Minnen lost partner Alisson Van Uytvanck af als Belgische nummer 2 op wereldranglijst

Greet Minnen, 76e (+1) op de maandag gepubliceerde wereldranglijst in het vrouwentennis, is de nieuwe Belgische nummer 2 achter Elise Mertens, die haar 18e plaats behoudt. Minnen lost haar partner Alison Van Uytvanck af. Zij zakt van de 55e naar de 89e plaats.

Maryna Zanevska blijft 102e. Kirsten Flipkens (135e, +2) gaat verder in het ‘Belgische klassement’ Ysaline Bonaventure (138e, -5) voorbij.

Bovenin de ranking blijft de top drie ongewijzigd, met de Australische Ashleigh Barty voor de Wit-Russin Aryna Sabalenka en de Tsjechische Karolina Pliskova. De Poolse Iga Swiatek nadert wel het podium, ze boekt twee plaatsen winst en is nu vierde. De Japanse Naomi Osaka, die een pauze inlaste, klimt desondanks van de achtste naar de zevende stek.

De Griekse Maria Sakkari, zondag finaliste in Ostrava, stijgt twee plaatsen en komt net de top 10 binnen. De Estse Anett Kontaveit, die in de eindstrijd in Tsjechië Sakkari klopte, klimt van de 30e naar de 23e plaats.

Goffin blijft 30e op ATP-ranking

David Goffin behoudt de 30e plaats op de maandag gepubliceerde wereldranglijst in het mannentennis. De Luikenaar zette vanwege kniepijn al een punt achter zijn seizoen. Afgelopen week stapte Goffin in het huwelijksbootje met zijn vriendin Stéphanie Tuccitto.

In de top 20 is slechts één wijziging te noteren. De Pool Hubert Hurkacz springt daags na zijn eindzege op het ATP-toernooi in Metz over de Canadees Denis Shapovalov naar de twaalfde plaats. De Serviër Novak Djokovic voert nog steeds de ranking aan, gevolgd door de Rus Daniil Medvedev en de Griek Stefanos Tsitsipas. Die laatste twee hielpen Team Europa afgelopen weekend aan de overwinning in de Laver Cup.

De Zuid-Koreaan Soonwoo Kwon, die in Nur-Sultan de toernooizege op zak stak, boekt 25 plaatsen winst en is nu 57e. Zizou Bergs blijft de Belgische nummer twee op de 186e plaats (-). Kimmer Coppejans is 208e (-3), Ruben Bemelmans 222e (-1) en Michaël Geerts 295e (-4).

WTA-ranking op 27 september

1. (1) Ashleigh Barty (Aus) 9726 punten

2. (2) Aryna Sabalenka (WRu) 7005

3. (3) Karolina Pliskova (Tsj) 5265

4. (6) Iga Swiatek (Pol) 4756

5. (5) Barbora Krejcikova (Tsj) 4668

6. (4) Elina Svitolina (Oek) 4491

7. (8) Naomi Osaka (Jap) 4326

8. (7) Sofia Kenin (VSt) 4309

9. (9) Garbine Muguruza (Spa) 4135

10.(12) Maria Sakkari (Gri) 3995

11.(10) Petra Kvitova (Tsj) 3895

12.(11) Belinda Bencic (Zwi) 3855

13.(13) Anastasia Pavlyuchenkova (Rus) 3310

14.(15) Angelique Kerber (Dui) 3115

15.(14) Simona Halep (Roe) 3047

16.(17) Ons Jabeur (Tun) 2970

17.(16) Elena Rybakina (Kaz) 2898

18.(18) Elise Mertens (Bel) 2890

19.(19) Cori Gauff (VSt) 2815

20.(20) Bianca Andreescu (Can) 2777

....

76.(75) Greet Minnen 980

89.(55) Alison Van Uytvanck 890

102.(102) Maryna Zanevska 754

135.(137) Kirsten Flipkens 557

138.(133) Ysaline Bonaventure 535

257.(257) Marie Benoit 257

304.(304) Yanina Wickmayer 208

346.(346) Lara Salden 180

435.(440) Magali Kempen 114

478.(479) Kimberley Zimmermann 96

676.(673) Eliessa Vanlangendonck 51

801.(815) Clara Vlasselaer 33

933.(930) Helene Scholsen 21

939.(887) Chelsea Vanhoutte 21

1108.(1100) Sofia Costoulas 12

1124.(1116) Victoria Kalaitzis 12

1197.(1153) Vicky Van de Peer 10

1200.(1199) Eline Audenaert 10

1210.(1208) Amelie Van Impe 9

1356.(1348) Justine Pysson 6

1375.(1367) Tilwith Di Girolami 5

1426.(1418) Mathilde Dury 4

1438.(1432) Luna Meers 4

1475.(1469) Axana Mareen 3

ATP-ranking op 27 september

1. (1) Novak Djokovic (Ser) 12.133 punten

2. (2) Daniil Medvedev (Rus) 10.575

3. (3) Stefanos Tsitsipas (Gri) 8.350

4. (4) Alexander Zverev (Dui) 7.760

5. (5) Andrey Rublev (Rus) 6.130

6. (6) Rafael Nadal (Spa) 5.815

7. (7) Matteo Berrettini (Ita) 5.173

8. (8) Dominic Thiem (Oos) 4.995

9. (9) Roger Federer (Zwi) 3.765

10. (10) Casper Ruud (Noo) 3.440

11. (11) Felix Auger-Aliassime (Can) 3.368

12. (13) Hubert Hurkacz (Pol) 3.333

13. (12) Denis Shapovalov (Can) 3.265

14. (14) Jannik Sinner (Ita) 2.895

15. (15) Diego Schwartzman (Arg) 2.800

16. (16) Pablo Carreno Busta (Spa) 2.550

17. (17) Christian Garin (Chl) 2.510

18. (18) Roberto Bautista Agut (Spa) 2.360

19. (19) Reilly Opelka (VSt) 2.341

20. (20) Gaël Monfils (Fra) 2.278

....

30. (30) David Goffin (Bel) 1.766

186.(186) Zizou Bergs 367

208.(205) Kimmer Coppejans 312

222.(221) Ruben Bemelmans 297

295.(291) Michaël Geerts 189

348.(344) Steve Darcis 132

403.(381) Christopher Heyman 106

466.(467) Jeroen Vanneste 80

497.(498) Arthur De Greef 70

525.(519) Gauthier Onclin 65

590.(483) Yannick Mertens 52

604.(605) Arnaud Bovy 49

757.(755) Benjamin Dhoe 28

761.(759) Julien Cagnina 27

769.(768) Clement Geens 26

932.(934) Maxime Pauwels 15

933.(935) Simon Beaupain 15

949.(950) Raphael Collignon 14

968.(970) Joris De Loore 13

1194.(1145) Tom Pisane 7

1291.(1301) Buvaysar Gadamauri 5

1291.(1301) Martin Van Der Meerschen 5

1359.(1361) Romain Faucon 4

1400.(1403) Yannick Vandenbulcke 3

1466.(1472) Guillaume Dermiens 3

1662.(1668) Alexander Hoogmartens 2

1718.(1697) Maikel De Boes 2

1829.(1825) Louis Herman 1

1829.(1825) Yannick Reuter 1

1829.(1825) Tuur Heuvinck 1

1919.(1920) Olivier Rojas 1

1996.(1992) Loic Cloes 1

1996.(1992) Charles Tzicas 1