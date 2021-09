Gekke Franse bondscoach brak de regels op weg naar wereldtitel van Julian Alaphilippe: “Wat kan mij die boete nu schelen?”

Het was feest in het hotel van de Franse ploeg nadat Julian Alaphilippe zijn tweede wereldtitel op rij pakte. Er werd gedanst en gelachen. Bondscoach Thomas Voeckler zat waarschijnlijk ergens op een stoel wegens een schouder uit de kom. Classic ‘Titi’?

LEES OOK. Fransen zien “koning” Alaphilippe wereldtitel pakken: “De vierde plek van Stuyven was kenmerkend voor de mislukte Belgische dag”

Voeckler moest zondag het ene na het andere interview geven. Hij was tenslotte de architect achter de tweede wereldtitel van Alaphilippe. Maar liep alles eigenlijk wel volgens plan?

“Anderhalve maand geleden stuurde ik een bericht naar Julian met de vraag hoe hij de koers zag”, aldus de Franse bondscoach. “Zijn antwoord was duidelijk. Buiten één of twee woorden hadden we dezelfde visie en hetzelfde plan in ons hoofd.”

Geen anti-Belgiëplan

Wat dat sowieso niet was, was een plan om de Belgische ploeg af te stoppen. “De Belgen waren rivalen zoals alle anderen”, klinkt het. “Onze grootste fout zou geweest zijn om een anti-Van Aert of anti-Evenepoelplan uit te werken. Dat hebben sommigen gedaan en het heeft niet gewerkt. Dat is zoals in het voetbal vier spelers op Kylian Mbappé zetten als je tegen PSG speelt. Dan profiteren daar anderen van.”

“En we zagen ook al snel dat Van Aert niet 100 procent was. Plus, dat Jasper Stuyven waarschijnlijk net zo sterk was. Ik wil hier wel hulde brengen aan de Belgische ploeg. Zij zijn erin geslaagd als één blok te rijden, ondanks de vele talenten die ze hebben. Daar waren twijfels over.”

Voeckler en Alaphilippe na de finish. — © BELGA

Maar wat was dan wel hét plan? “We wilden vroeger aanvallen dan alle anderen, zodat ze zouden denken dat we idioten waren. Of Gek. We wisten dat het een aanvallende wedstrijd zou worden en we wilden iedereen voor zijn zodat we niet met een te groot peloton in de lokale rondjes zouden komen. Het had voor ons zelfs nog vroeger mogen beginnen, maar Rémi Cavagna kreeg af te rekenen met een lekke band. We wilden toch nog iedereen een stap voor zijn en zagen, bijvoorbeeld, Benoît Cosnefroy en Arnaud Démare samen vertrekken.”

Radiostilte

En toch liep het plan van Voeckler niet helemaal zoals voorzien. “Op een bepaald moment kwam Alaphilippe bij mij aan de auto vragen of hij de sprint moest aantrekken voor Florian Sénéchal. Ik heb hem toen gezegd dat hij zich daarmee niet moest bezigheden, dat ‘Séné’ het wel alleen zou oplossen. Julian moest aanvallen beantwoorden en vooral instinctief koersen.”

Het leverde de Fransman overigens een boete van 500 euro op wegens het coachen van een renner op een moment dat dit niet meer toegestaan was.

Geen oortjes op het WK, dan moet je coachen via de volgwagen. Zij het hier niet reglementair. — © RR

Voeckler was prominent aanwezig tijdens de koers. — © RR

“Ach, wat kan mij die 500 euro schelen? Ik zag dat de tv-motor ons in beeld had maar ja”, lachte Voeckler. “Wat wel niet gepland was, was de solo van Julian op 17 kilometer van de finish. Goed dus dat hij niet naar mij geluisterd heeft. Daarna moest ik vooral met eigen ogen zien hoe Alaphilippe reed. Geen Radio Tour dus en ik heb ook mijn WhatsApp uitgezet. Ik eiste volledige stilte in de volgwagen. Toen ik op 2,5 kilometer van de finish zag dat hij zou gaan winnen, vroeg ik wederom om totale stilte. Maar dat was meer uit bijgeloof.”

Na de finish barstte dan wel de Franse vreugde los. Met gevolgen voor Voeckler. ‘Titi’, zoals hij werd genoemd tijdens zijn carrière, liep een ontwrichte schouder op door toedoen van Arnaud Démare.

© RR

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Dat alles zorgde zowaar voor een bijna iconische foto in L’Equipe: