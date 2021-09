SPD-kandidaat Olaf Scholz vindt dat opponenten van CDU voor oppositie moet kiezen

De sociaaldemocratische kanselierskandidaat Olaf Scholz vindt dat de christendemocratische partij van zijn uitdager Armin Laschet in de oppositie moet gaan. Dat heeft hij maandag gezegd in het hoofdkwartier van de SPD. “De CDU en (haar Beierse zusterpartij, red.) CSU hebben niet alleen stemmen verloren, maar ze hebben van de burgers ook de boodschap gekregen dat ze niet meer in de regering moeten zitten”, aldus Scholz.