WHO bekijkt piste van Wuhan-lab opnieuw in nieuw onderzoek naar oorsprong coronavirus

Het eerste WHO-onderzoeksteam in Wuhan. — © AFP

De Wereldgezondheidsorganisatie gaat een nieuw onderzoek naar de oorsprong van het coronavirus opstarten. Dat meldt de Wall Street Journal. Ook de piste van een ontsnapping uit een laboratorium in de Chinese stad Wuhan zal daarbij opnieuw onderzocht worden.

Uit het rapport van een eerste WHO-team, dat Wuhan eerder dit jaar bezocht, moest nog blijken dat het scenario als zou het coronavirus ontsnapt zijn uit een labo in de stad “erg onwaarschijnlijk” was. Maar in datzelfde rapport stond ook dat het team weinig medewerking kreeg van de Chinese autoriteiten.

Een nieuw team, met experts in bioveiligheid, laboratoriumbeveiliging, genetica, en virologie moet daarom nu een tweede onderzoek voeren. “Hun prioriteit wordt data in het land waar de eerste gevallen werden gerapporteerd”, aldus een woordvoerder van de WHO.